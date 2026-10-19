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Події

В Кривому Розі вже 7 поранених, загиблих двоє – ОВА

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Кількість постраждалих внаслідок атаки російських окупантів по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області в понеділок зросла до семи, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Кривому Розі кількість поранених зросла до семи. Двоє людей загинули. П'ятеро постраждалих зараз у лікарні. Серед них і 15-річний хлопець. Медики оцінюють стан постраждалих як середньої тяжкості", – написав Ганжа в Телеграм.

Крім того, він повідомив, що через ворожу атаку на місто Дніпро дістав поранень 55-річний чоловік. "Він госпіталізований у стані середньої тяжкості і знаходиться під наглядом лікарів", – написав Ганжа.

Як повідомлялося, російські окупанти атакували в Кривому Розі баражуючим боєприпасом "Бандероль" об'єкт промислової інфраструктури. Раніше повідомлялося про двох загиблих та чотирьох постраждалих у місті.

Також повідомлялося, що внаслідок атаки росіян на Дніпро в ніч на понеділок, 19 жовтня, постраждала 84-річна жінка. Про постраждалого чоловіка інформації не було.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#дніпропетровська #жертви #обстріл
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