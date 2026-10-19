Петиція про рух Київського метро між станціями "Лісова" та "Арсенальна" під час повітряних тривог не набрала голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом забезпечити руху Київського метрополітену під час повітряних тривог між станціями "Лісова" – "Арсенальна" та "Видубичі" – "Славутич" не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 20 серпня і станом на 19 жовтня петиція набрала лише 3,6 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Зупинка метро під час кожної повітряної тривоги створює значні труднощі для тисяч киян, особливо мешканців лівого берега. Наземний транспорт не здатний повноцінно замінити метрополітен, що призводить до переповнення транспорту, заторів, багатогодинного очікування та значного збільшення часу в дорозі. Для багатьох людей метро – єдиний реальний спосіб вчасно дістатися на роботу, навчання, до лікарні чи повернутися додому до своїх близьких", – йшлося у петиції.

У зв'язку з цим, авторка петиції просимо розглянути можливість дозволити рух метро на зазначених ділянках під час повітряних тривог за умови дотримання необхідних заходів безпеки та належного інформування пасажирів про ризики.

Як повідомлялося, у березні дві петиції на сайті Київради із закликом дозволити рух Київського метро під час повітряної тривоги між наземними станціями не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

На початку вересня уряд запровадив розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки та змінив правила роботи під час атак РФ. Зокрема, уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу київського метро під час "жовтого" рівня тривоги та, за потреби, збільшувати кількість наземного транспорту, щоб люди могли дістатися до роботи, лікарень і станцій метро.

Після цього столична влада повідомила, що за "жовтого" рівня загрози у Києві без обмежень працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро (зелена гілка) із забезпеченням руху поїздів через Південний міст. За червоного рівня загрози рух зеленою гілкою метро обмежений. Поїзди курсує між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Славутич" – "Червоний хутір".

На сьогодні Святошинсько-Броварська лінія (червона гілка) працю, як і раніше – в обмеженому режимі. Перевозячи пасажирів підземною ділянкою від станції метро"Академмістечко" до "Арсенальної".