Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Залужний заявив про небезпеку дефіциту студентів природничих наук в Україні порівняно з РФ

1 хв читати
Додати як джерело
Залужний заявив про небезпеку дефіциту студентів природничих наук в Україні порівняно з РФ
Фото: https://www.facebook.com/vzaluzhnyi

Брак студентів природничих спеціальностей та майбутніх учителів природничих наук є серйозним викликом для України в умовах, коли національна безпека прямо залежить від технологій, заявляє надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, ексголовнокомандувач ЗСУ (2021-24) Валерій Залужний.

"Державі треба докладати всіх зусиль, щоб молодь хотіла вивчати точні науки. А цифри, на жаль, тривожні: на фізику та хімію в Україні навчається критично мало студентів. На вчителів природничих наук у провідних педагогічних університетах – одиниці. Тоді як в Росії щороку ці спеціальності здобувають тисячі", – написав Залужний у Facebook за підсумками зустрічі з українськими студентами у Лондонській школі економіки та політичних наук (LSE).

За його словами, "це виклик, який ми не маємо права ігнорувати".

"Без власної науки, якісної освіти та підготовки фахівців у природничих і технічних галузях неможливо побудувати технологічно сильну державу. Особливо, коли безпека залежить від технологій. Формула майбутнього проста: сильна освіта – сильна національна безпека… Сьогодні Україні потрібні фізики, математики, хіміки та інженери", – наголосив Залужний.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#залужний #освіта
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявив, що балотуватиметься на другий термін якщо вибори в Україні відбудуться до завершення війни

Зеленський заявив, що балотуватиметься на другий термін якщо вибори в Україні відбудуться до завершення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає своїм обов'язком балотуватися на другий термін, якщо президентські вибори в Україні відбудут…

Читати
Зеленський: Після оголошення Трампом енергетичного перемир'я Росія 76 разів ударила по енергетиці України

Зеленський: Після оголошення Трампом енергетичного перемир'я Росія 76 разів ударила по енергетиці України

Росія за тиждень, що минув з моменту оголошення президентом США Дональдом Трампом енергетичного перемир'я, 76 разів цілеспрямовано вдарила по українс…

Читати