Залужний заявив про небезпеку дефіциту студентів природничих наук в Україні порівняно з РФ

Брак студентів природничих спеціальностей та майбутніх учителів природничих наук є серйозним викликом для України в умовах, коли національна безпека прямо залежить від технологій, заявляє надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, ексголовнокомандувач ЗСУ (2021-24) Валерій Залужний.

"Державі треба докладати всіх зусиль, щоб молодь хотіла вивчати точні науки. А цифри, на жаль, тривожні: на фізику та хімію в Україні навчається критично мало студентів. На вчителів природничих наук у провідних педагогічних університетах – одиниці. Тоді як в Росії щороку ці спеціальності здобувають тисячі", – написав Залужний у Facebook за підсумками зустрічі з українськими студентами у Лондонській школі економіки та політичних наук (LSE).

За його словами, "це виклик, який ми не маємо права ігнорувати".

"Без власної науки, якісної освіти та підготовки фахівців у природничих і технічних галузях неможливо побудувати технологічно сильну державу. Особливо, коли безпека залежить від технологій. Формула майбутнього проста: сильна освіта – сильна національна безпека… Сьогодні Україні потрібні фізики, математики, хіміки та інженери", – наголосив Залужний.