Гриценюк повідомив про завершення роботи на посаді СЕО оборонного кластеру Brave1

Андрій Гриценюк, який очолив оборонний кластер Brave1 з травня 2025 року, залишає посаду СЕО, водночас керівна команда кластеру продовжить роботу на своїх посадах.

"Вдячні Андрію за чітку координацію роботи Brave1 з урядом і Силами безпеки та оборони України, за місток між наукою та бізнесом і готовність давати поштовх найбільш складним і наукоємним проєктам у ракетній програмі, AI-домені, напрямку швидкісних перехоплювачів, турбореактивних двигунів і багатьох інших", - повідомили у Brave1 у соціальній мережі Facebook у понеділок.

У свою чергу Гриценюк у Facebook додав, що працюватиме в українському defence секторі, однак вже в іншій ролі.

"Це було важке рішення. Але рух уперед, як правило, вимагає складних кроків", - наголосив Гриценюк.

У кластері уточнили, що Гриценюк в межах своє посади сконцентрувався на прискоренні розвитку технологій. Зокрема, було запущено оновлену грантову програму, сформовано інфраструктуру для системних тестувань інноваційних зразків озброєння на базі Brave1 та підрозділу NEXT.

Зазначається, що військовим також було надано можливість обмінювати зароблені єБали на дрони й інші засоби на маркетплейсі Brave1 Market та започатковано програми Brave Students.

Серед іншого, Brave1 спільно із МОН запровадили дослідницькі центри передового досвіду на базі університетів.

У Brave1 наголосили, що попри завершення роботи Гриценюка на посаді СЕО, Віктор Руденко продовжить виконувати обов'язки очільника Фонду розвитку інновацій, а операційна директорка Ірина Заболотна зосередиться на розвитку Brave1 у цей перехідний період.

Згідно з повідомленням Гриценюка, з 2019 року він був радником міністра цифрової трансформації з фінтех-проєктів, тоді як з 2023-го повністю зосередився на роботі над державними проєктами.

Як повідомлялось, у травні 2025 року Гриценюк став керівником Brave1, замінивши тоді на відповідній посаді Наталію Кушнерську.

Brave1- державний defense tech кластер, створений у 2023 році з ініціативи Мінцифри.