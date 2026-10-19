Тристороння зустріч лідерів Росії, Китаю та США заохотить Путіна продовжувати війну – Сибіга

Тристороння зустріч лідерів України, США і РФ могла б прискорити завершення війни, тоді як формат США-Китай-РФ заохотить очільника Кремля Володимира Путіна до продовження агресії, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Тристороння зустріч лідерів України, США та Росії могла б допомогти швидше завершити війну. Тристороння зустріч лідерів Росії, Китаю та США дасть лише протилежний результат: заохотить Путіна продовжувати цю війну. Запрошення Путіна на таку зустріч лише підживило би його манію величі та надало йому ваги, на яку він не заслуговує. Він не світовий лідер, а воєнний злочинець. А Росія – не світова держава, а світова проблема", – написав Сибіга у Х.

Він зазначив, що економіка Росії щонайменше у 13 разів менша за американську та у 8 разів менша за китайську і далі стрімко скорочується разом із рівнем життя росіян. Міністр нагадав, що Росія втратила 1,6 мільйона окупантів убитими й пораненими "у провальній війні, яку не може виграти й не хоче завершувати". Крім того, під тиском жорстких санкцій російські технології, промисловість і бізнес перебувають у стагнації.

"За будь-якою прагматичною чи моральною міркою Путіну немає місця за одним столом із президентами Трампом і Сі. Заслужити це місце він міг би лише серйозним кроком до миру – наприклад, погодившись на пропозицію про припинення вогню ще до такої зустрічі. Натомість ми бачимо протилежне: посилення терору проти цивільних. Доки цей терор триває, йому не має бути місця за жодним столом", – заявив очільник МЗС.

Раніше The Wall Street Journal писало із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів, що Путін запропонував президенту США Дональду Трампу та лідеру Китаю Сі Цзіньпіну провести тристоронню зустріч у листопаді. За даними медіа, на зустрічі планують обговорити завершення війни проти України на умовах, що відповідають інтересам Москви.