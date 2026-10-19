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В Ірпені вже 17 постраждалих внаслідок атаки, серед них 8 дітей – ОВА

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В Ірпені вже 17 постраждалих внаслідок атаки, серед них 8 дітей – ОВА
Фото: ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок атаки російських окупантів по місту Ірпінь Київської області в понеділок зросла до 17, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Вже 17 людей постраждали в Ірпені внаслідок ворожої атаки. Серед них – 8 дітей. Станом на 11:00 в місті пошкоджено 84 об'єкти. Зокрема, 70 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, 6 автомобілів, виробничі та складські приміщення", – написав Ткаченко в Телеграм.

Про загиблих внаслідок атаки у місті він не повідомив.

Як повідомлялося, російські окупанти в ніч на понеділок, 19 жовтня, завдали масованого комбінованого удару по Київській області балістичними та крилатими ракетами й ударними БпЛА. Раніше Ткаченко повідомляв про шістьох постраждалих, у тому чисті трьох дітях, та трьох зниклих без вісти. Перший заступник міського голови Ірпеня Олександр Пащинський повідомив, що внаслідок прямого влучання по приватному сектору міста загинула жінка.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#ірпінь #жертви #обстріл
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