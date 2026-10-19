СБУ затримала керівників одеської компанії, які допомогли РФ продати викрадене українське зерно на понад 60 млн грн

Служба безпеки України викрила схему легалізації майже 8 тисяч тонн українського зерна, яке РФ незаконно вивезла з тимчасово окупованого Маріуполя для продажу третім країнам, повідомляє СБУ.

"За результатами комплексних заходів в Одесі затримано двох пособників країни-агресора, які допомагали рф приховати походження викраденої агропродукції вартістю понад 60 млн грн", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок.

Як з'ясувало розслідування, фігурантами виявилися директор одеської філії іноземної компанії, що спеціалізується на сертифікації сільгосптоварів, та його підлегла – керівник лабораторії.

"Встановлено, що у 2024 році рашисти завантажили 7 857 тонн української пшениці на підсанкційне судно "Альфа М" у порту Маріуполя. Звідти викрадений вантаж переправили до порту в місті Темрюк Краснодарського краю, де оформили фіктивні документи про нібито російське походження зерна", – зазначається в повідомленні.

Після цього, за інформацією СБУ, агропродукцію доставили до однієї з країн Близького Сходу для подальшого збуту через місцеву компанію-експортера.

"Щоб приховати справжнє походження товару та забезпечити можливість його продажу, представники рф знайшли "виходи" на керівництво одеського спеціалізованого підприємства і замовили підроблені документи", – уточнюють у відомстві.

У подальшому, за даними української спецслужби, директор філії та його підлегла, знаючи про українське походження викраденої пшениці, "на папері" організували її дослідження і оформили фіктивний висновок про нібито російське походження цього зерна.

Співробітники СБУ задокументували злочини обох фігурантів і затримали їх.

Під час обшуків у їхніх помешканнях та в офісі компанії виявлено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документацію та підроблені лабораторні висновки з доказами злочинів в інтересах РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили ворожим поплічникам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.