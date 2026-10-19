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Внаслідок ворожого обстрілу у столиці пошкоджено фасад станції "Чернігівська" та колії Київського метро

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Внаслідок ворожого обстрілу у столиці пошкоджено фасад станції "Чернігівська" та колії Київського метро
Фото: Нацполіція

Внаслідок російського масованого обстрілу у Києві було пошкоджено фасад станції "Чернігівська" та колії Київського метрополітену, станом на зараз проводяться обстеження щодо масштабів пошкоджень.

"Наразі на місці працюють всі необхідні фахівці, проводиться обстеження щодо масштабів пошкоджень. Після чого буде зрозуміло необхідний час на відновлювальні роботи", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Київського метрополітену.

У метрополітені також зауважили, що про відновлення роботи станцій та рух поїздів буде повідомлено додатково.

Зазначається, що поїзди курсують між станціями "Академмістечко"-"Дарниця" у звичайному режимі відповідно до графіків.

Як повідомлялося, в Києві унаслідок масованого обстрілу пошкоджено наземну станцію метрополітену, а також колії та кабельну мережу. Внаслідок цього були введені обмеження в роботу станцій метро "Чернігівська" та "Лісова" – обидві станції зачинені на вхід і вихід. Рух поїздів здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Дарниця" відповідно до графіку.

Згодом Київська міська державна адміністрація повідомила, що  через пошкодження інфраструктури метро у Києві збільшують кількість автобусів на маршрутах №№ 1-М, 118.

Зокрема,  на тимчасовий маршрут № 1-М додадуть 3 автобуси, які курсуватимуть між ст. м. "Лісова" та ст. м. "Дарниця", та 12 автобусів, які курсуватимуть від ст. м. "Лісова" до ст. м. "Палац спорту".

Також на маршрут № 118 додадуть 2 автобуси.

Автор

Кореспондент · Транспорт/Телеком
#київ #ушкодження #метро #обстріл #чернігівська
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