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Росіяни випустили по Україні 16 балістичних ракет – Зеленський

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Росіяни випустили по Україні 16 балістичних ракет – Зеленський
Фото: ДСНС Києва

Російські окупанти в ніч на понеділок, 19 жовтня, атакували територію України із застосуванням 16 балістичних ракет, знову не було попередження від партнерів, повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Це була цілеспрямована атака проти Києва та Київщини. Також були застосовані росіянами більш ніж дві сотні дронів різних типів, зокрема й реактивні "шахеди", від Харківщини та Дніпровщини до Волині, Рівненщини та Одещини. На жаль, є жертви", – наголосив президент в повідомленні в телеграм-каналі.

"Знову російська балістична атака кількома хвилями за ніч, і знову не було попередження від партнерів", – зазначив Зеленський.

Наразі, додав він, внаслідок російських ударів пошкоджено понад 10 об'єктів енергетичної інфраструктури та щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла.

"Україна ніколи не хотіла цієї війни, і ми сприйняли позитивно буквально кожну спробу партнерів завершити цю війну достойно, на кожну пропозицію припинення вогню була наша позитивна відповідь. Балістика, "шахеди" та вбивства є знову і знову відповідями Росії. Путін не хоче не те що завершення цієї війни, а навіть будь-яких деескалаційних кроків", – зазначив Зеленський.

Він вказав, що кожен із партнерів стикався із цією поведінкою Кремля особисто, коли чув відмови від Росії.

"І дуже важливо називати речі своїми іменами. Називати агресора агресором і допомагати Україні захищати життя. Коли постачання ракет для української ППО блокується, а Росія отримує послаблення чи відтермінування санкцій, це є, на жаль, запереченням реальності з боку партнерів. У реальності війна триває, і триває лише через російські удари, російське бажання цю війну затягувати", – резюмував президент.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#балістика #атаки_рф
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