Дронові та ракетні удари РФ по енергетиці призвели до відключення світла одразу в 10 областях – "Укренерго"

Внаслідок дронових та ракетних ударів РФ по енергетиці на ранок понеділка є нові знеструмлення у Волинській, Житомирській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Одеській і Миколаївській областях, повідомила НЕК "Укренерго".

Компанія уточнила, що упродовж минулої доби російські військові продовжили здійснювати дронові атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України, а вночі та вранці понеділка здійснили ракетний удар по низці енергооб'єктів.

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже виконуються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів", – наголосила "Укренерго".

Згідно з її повідомленням, через дощ та сильні пориви вітру на ранок повністю або частково були знеструмлені майже140 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Київській областях. Там ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній електропередачі.

В цілому в енергосистемі споживання електроенергії зросло – станом на ранок воно було на 4,5% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня, п'ятницю, 16 жовтня. Причина змін – хмарна погода з дощем у більшості областей України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

"Укренерго" підкреслила, що враховуючи наслідки російських обстрілів та погодні умови, зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії у вечірні години, особливо з 16:00 до 22:00.

В окремих регіонах продовжують діяти обмеження енергопостачання для юридичних та побутових споживачів, анонсовані з 6:00 до кінця доби обсягом до 2 черг.