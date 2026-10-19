Росіяни влучили в приватний сектор в Ірпені, загинула жінка

Російські окупанти вдарили по приватному сектору міста Ірпінь, повідомив перший заступник міського голови Олександр Пащинський.
"Внаслідок прямого влучання по приватному сектору загинула жінка", – написав Пащинський в телеграм-каналі.
Російські окупанти вдарили по приватному сектору міста Ірпінь, повідомив перший заступник міського голови Олександр Пащинський.
"Внаслідок прямого влучання по приватному сектору загинула жінка", – написав Пащинський в телеграм-каналі.
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