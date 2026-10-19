Лозівська громада частково знеструмлена через масовану російську атаку

Майже добу Лозівська громада (Харківська обл.) перебуває під масованою російською атакою, пошкоджена критична інфраструктура, житлові будинки та медичні заклади, повідомив міський голова Сергій Зеленський.

"Знеструмлена частина Лозівської громади. Пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, заклади освіти, медицини та критична інфраструктура", – написав Зеленський у телеграм-каналі.

За його словами, надзвичайники та комунальні служби працюють над усуненням наслідків атаки попри загрозу нових ударів.