Росіяни за добу 27 разів обстріляли Донеччину, загинули двоє людей – ОВА

Російські окупанти за добу 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 18 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську та Дружківці. Ще 2 людини в області за добу отримали поранення", – написав Філашкін в телеграм-каналі.

Так, в Краматорську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено багатоповерхівку, 3 приватні будинки, торговий об'єкт і 2 автівки, обстріляна промзона. У Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена.

У Слов'янську пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і 2 автівки. У Золотих Прудах Олександрівської громади пошкоджено адмінбудівлю; у Староварварівці пошкоджено 7 приватних будинків.

У Білозерському 3 приватні будинки зруйновано і 4 пошкоджено.

З лінії фронту за добу евакуйовано 295 людей, у тому числі 23 дитини.