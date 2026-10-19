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СБУ затримала в Одесі коригувальницю ворожих ударів по порту та об'єктах Нацгвардії

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Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки України затримали в Одесі завербовану ворогом місцеву мешканку, яка готувала координати для ракетно-дронових атак ворога по обласному центру.

"Встановлено, що основними "цілями", які перед коригувальницею поставив ворог, були локації Національної гвардії України, об'єкти нафтопереробки та портової інфраструктури", – інформує СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

За даними відомства, агентурне завдання виконувала завербована ворогом торгова представниця місцевої харчової компанії, яка потрапила до уваги російської спецслужби, коли шукала додаткові заробітки в телеграм-каналах.

"Після вербування в чаті месенджера агентка контактувала з рашистами через "зв'язкового" – співробітника одного з відділів окупаційного мвс рф у тимчасово захопленому Криму", – зазначається в повідомленні.

В СБУ уточнюють, що за його інструкціями фігурантка відстежувала місця зосередження особового складу і техніки українських військ, а потім позначала їх на гугл-картах для подальшого "звіту" для ФСБ.

Згідно з повідомленням, також агентка фіксувала розташування нафтопереробних підприємств та великих логістичних центрів одеського порту.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки і затримали її "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку поблизу потенційної "цілі".

Під час затримання у неї вилучено смартфон із доказами роботи на ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Автори

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#коригувальниця #одеса #нацгвардія
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