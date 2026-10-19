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На Волині внаслідок російських атак знеструмлені близько 66 тис. точок обліку – ОВА

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На Волині внаслідок російських атак знеструмлені близько 66 тис. точок обліку – ОВА

Внаслідок російських ударів по Волині в ніч на понеділок, 19 жовтня, була уражена критична інфраструктура, повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.

"Упродовж ночі та ранку на область було націлено близько 15 ворожих безпілотників. Найбільше під атакою опинилися Ковель, Маневичі, Луцьк. Внаслідок влучань та падінь уламків дронів постраждала критична інфраструктура та цивільна інфраструктура. На щастя, інформації про травмованих та загиблих немає. Тож станом на зараз без електропостачання близько 66 тис. точок обліку", – написав Романюк в телеграм-каналі.

Ліквідація наслідків атак триває. Всі служби працюють над цим, коли дозволяє безпекова ситуація.

Повітряна тривога в області триває.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#волинь #атаки #знеструмлення #критична_інфраструктура
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