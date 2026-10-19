Сили оборони знищили 243 ворожих БПЛА з 269 – ПС ЗСУ

У ніч на 19 жовтня російські окупанти атакували територію України балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, крилатими ракетами Іскандер-К, та 269 ударними БпЛА типу Shahed, S-8000 "Бандероль", Гербера, і дронами-імітаторами типу "Пародія", повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 247 цілей: 4 крилаті ракети Іскандер-К; 243 ворожих БпЛА типу Shahed (із них – 43 реактивні), S-8000 "Бандероль", Гербера та дронів інших типів", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.