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Події

На Київщині внаслідок ворожих ударів поранені 6 людей, троє зникли безвісти – ОВА

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Російські окупанти в ніч на понеділок, 19 жовтня, завдали масованого комбінованого удару по Київщині балістичними та крилатими ракетами й ударними БпЛА, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"На жаль, є постраждалі. В Ірпені Бучанського району травмовано шестеро людей, серед них – троє дітей. Ще троє людей зникли безвісти. Наразі тривають пошуки", – написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Загалом у Бучанському районі пошкоджено 11 приватних будинків, 6 автомобілів, виробниче та складське приміщення, заклад освіти, у багатоквартирних житлових будинках вибито вікна.

У Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок, 5 автомобілів та об'єкт інфраструктури.

"За кожним таким ударом – людські долі, страх за рідних і зруйновані домівки. Найважливіше зараз – допомогти постраждалим. Всі служби працюють на місцях, щоб допомогти людям і ліквідувати наслідки атаки", – резюмував Ткаченко.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#удари #київщина #наслідки
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