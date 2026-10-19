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Одинадцять людей, у тому числі двоє дітей, постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

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Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 17 населених пунктах області, 11 людей, серед яких діти, постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Біля с. Нова Олександрівка Великобурлуцької громади поранено 49-річного чоловіка, отримала гостру реакцію на стрес 55-річна жінка; у сел. Старий Салтів поранено 58-річного чоловіка і 56-річну жінку; у с. Підвисоке Борівської громади поранено 84-річного чоловіка; у м. Харків отримали гостру реакцію на стрес жінки 56 і 83 років; у с. Пришиб Донецької громади поранено 22-річного чоловіка, отримали гостру реакцію на стрес 39-річна жінка, 12-річний хлопчик і 2-річна дівчинка", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

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Редактор · Політичні новини
#постраждалі #харківщина
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