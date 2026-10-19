Унаслідок ворожих обстрілів Сумщини травмовано чотирьох людей, серед них дитина – поліція

Російські окупанти вчергове били по території Сумщини, атакуючи цивільний транспорт, житлові будинки та об'єкти інфраструктури, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"У Ямпільській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль травмовано трьох людей: 11-річного хлопчика, 39-річного чоловіка та 32-річну жінку. Також пошкоджено легковий автомобіль", – йдеться у повідомленні.

Крім того, до медичного закладу звернувся 55-річний чоловік, який був травмований 17 жовтня внаслідок удару БпЛА в Сумській громаді.

В інших громадах пошкоджені нежитловий будинок, господарча споруда, легковий і вантажний автомобілі, скління вікон гуртожитку, лінія електропередач, багатоквартирний будинок та адміністративна будівля.

На місцях ворожих ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці документують наслідки атак та збирають докази воєнних злочинів російських військ.