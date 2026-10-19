Рубіо: У війні в Україні ніхто не перемагає

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори з Росією щодо війни в Україні тривають, наголосивши, що "у війні ніхто не перемагає".

"У війні в Україні ніхто не перемагає. Щодня гинуть люди. Щодня щось підривають і руйнують. Трамп призупинив дію санкцій на 60 днів, оскільки хоче з'ясувати, чи є шанс на успіх переговорів, які зараз тривають", – заявив Рубіо журналістам, передає Clash Report.

На питання про те, чи є якість докази того що Путін готовий до мирних переговорів, Рубіо відповів що "це не кримінальна справа".

"Мова йде про дипломатію. У дипломатії потрібно продовжувати намагатися", – зазначив держсекретар.

Він додав, що фактори, які призвели до війни в Україні та залишаються актуальними й досі, вирішити нелегко, але Вашингтон продовжуватиме дипломатичні зусилля.

Як повідомлялося, 16 жовтня президент США Дональд Трамп підписав указ про виконання закону сенатора Ліндсі Ґрема щодо санкціонування Росії та Ірану (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026), який передбачає встановлення 500% тарифів на російський імпорт та 100% мит проти основних покупців енергоносіїв із РФ, водночас призупинивши основні санкції із посиланням на національні інтереси Сполучених Штатів.

Згідно з документом, запроваджуючи підвищені торговельні мита, глава Білого дому одночасно скористався президентським правом звільнення від санкційних обмежень (waiver), заблокувавши набрання чинності іншими ключовими каральними заходами закону проти РФ.

19 жовтня Трамп повідомив, що веде переговори з Росією щодо завершення війни в Україні і досягає значного прогресу.

"Підписання цього документа саме зараз призведе до цього, а я зможу підписати його пізніше або в будь-який час, коли захочу!", – заявив він.

Раніше, 11 жовтня, Трамп заявив про досягнення енергетичного припинення вогню між Україною та РФ. Водночас уже ввечері 12 жовтня та в ніч на 13 жовтня російські окупаційні війська завдали масованих ударів по Києву, Харкову та інших українських містах, атакувавши цивільну та транспортну інфраструктуру балістичними ракетами та баражуючими боєприпасами. Президент Зеленський заявляв про готовність не бити по російських енергооб'єктах лише за умови реального взаємного припинення ударів із боку Москви.

Джерело: https://t.me/ClashReport/101789

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