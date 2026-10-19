Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Рубіо стверджує, що США не призупиняли обмін розвідувальними даними з Україною

1 хв читати
Додати як джерело
Рубіо стверджує, що США не призупиняли обмін розвідувальними даними з Україною

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США на призупиняли передачу розвідувальних даних Україні.

"Я не знаю, звідки він (президент України Володимир Зеленський – ІФ-У) бере цю інформацію і чому він говорить такі речі пресі. Ніякого призупинення не було. Зеленський мав би зосередитися на тому, щоб покласти край цій війні", – заявив Рубіо журналістам, передає Clash Report.

Натомість, заявив держсекретар, кілька ночей тому сталася програмна проблема, пов'язана з українською системою раннього попередження.

"EUCOM займається її розслідуванням. Я не можу коментувати те, що сталося минулої ночі", – додав він.

Як повідомлялося, Зеленський заявив, що США знову обмінюються розвідувальними даними після того, як це було заблоковано протягом "певного періоду часу".

Раніше низка видань з посиланням на власні джерела повідомила, що адміністрація Трампа начебто попередила Україну та європейських союзників, що США можуть призупинити обмін розвідданими, а також закупівлю американської зброї за програмою PURL, якщо Київ не припинить завдавати глибоких ударів по російських нафтопереробних заводах та енергетичних об'єктах.

12 жовтня ввечері РФ завдала удару балістичними ракетами по Києву і президент України Володимир Зеленський повідомив, що попередження про їх запуск від партнерів не отримав.

Натомість президент США Дональд Трамп заявив, що інформація про нібито припинення обміну розвідувальними даними з Україною не відповідає дійсності.

Джерело: https://t.me/ClashReport/101794

https://t.me/ClashReport/101792

Автор

Редактор · Політичні новини
#розвідка #обмін #дані #сша
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявив, що балотуватиметься на другий термін якщо вибори в Україні відбудуться до завершення війни

Зеленський заявив, що балотуватиметься на другий термін якщо вибори в Україні відбудуться до завершення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає своїм обов'язком балотуватися на другий термін, якщо президентські вибори в Україні відбудут…

Читати
Зеленський: Після оголошення Трампом енергетичного перемир'я Росія 76 разів ударила по енергетиці України

Зеленський: Після оголошення Трампом енергетичного перемир'я Росія 76 разів ударила по енергетиці України

Росія за тиждень, що минув з моменту оголошення президентом США Дональдом Трампом енергетичного перемир'я, 76 разів цілеспрямовано вдарила по українс…

Читати