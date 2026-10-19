Рубіо стверджує, що США не призупиняли обмін розвідувальними даними з Україною

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США на призупиняли передачу розвідувальних даних Україні.

"Я не знаю, звідки він (президент України Володимир Зеленський – ІФ-У) бере цю інформацію і чому він говорить такі речі пресі. Ніякого призупинення не було. Зеленський мав би зосередитися на тому, щоб покласти край цій війні", – заявив Рубіо журналістам, передає Clash Report.

Натомість, заявив держсекретар, кілька ночей тому сталася програмна проблема, пов'язана з українською системою раннього попередження.

"EUCOM займається її розслідуванням. Я не можу коментувати те, що сталося минулої ночі", – додав він.

Як повідомлялося, Зеленський заявив, що США знову обмінюються розвідувальними даними після того, як це було заблоковано протягом "певного періоду часу".

Раніше низка видань з посиланням на власні джерела повідомила, що адміністрація Трампа начебто попередила Україну та європейських союзників, що США можуть призупинити обмін розвідданими, а також закупівлю американської зброї за програмою PURL, якщо Київ не припинить завдавати глибоких ударів по російських нафтопереробних заводах та енергетичних об'єктах.

12 жовтня ввечері РФ завдала удару балістичними ракетами по Києву і президент України Володимир Зеленський повідомив, що попередження про їх запуск від партнерів не отримав.

Натомість президент США Дональд Трамп заявив, що інформація про нібито припинення обміну розвідувальними даними з Україною не відповідає дійсності.

Джерело: https://t.me/ClashReport/101794

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