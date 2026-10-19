В Слов'янську з-під завалів будинку, зруйнованого авіаударом в суботу, деблокували тіло загиблого – МВА

Рятувальники виявили тіло загиблого внаслідок суботнього авіаудару по Слов'янську, повідомляє пресслужба міської військової адміністрації.

"З-під завалів багатоповерхового будинку, зруйнованого ворожим авіаударом у суботу, 17 жовтня, деблоковано тіло загиблого 48-річного чоловіка. Пошукові роботи продовжуються", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, в неділю внаслідок ворожих ударів у місті отримала поранення одна людина. Чоловік 1965 року народження госпіталізований.

Пошкоджено приватний і багатоповерховий будинки, автомобілі. У тому числі – машину, на якій волонтери ГО "Ритм нашого життя" вивозили містян із найнебезпечніших точок громади.

Як повідомлялося, у суботу, 17 жовтня, російські війська скинули чотири авіабомби на приватний сектор Слов'янська. Раніше було відомо про 6 загиблих і 15 поранених.