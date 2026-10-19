Кремль ініціює зустріч Путіна, Трампа і Сі – ЗМІ

Російська сторона пропонує проведення тристоронньої зустрічі за участю президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна, повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, зустріч для обговорення ситуації в Україні з метою домогтися укладення угоди на вигідних для Москви умовах пропонують провести наступного місяця.

"Цей план є спробою Путіна скористатися потеплінням відносин між Трампом і російським лідером, що викликало занепокоєння в Україні та її союзників у Вашингтоні й Європі. Такий саміт – без участі президента України Володимира Зеленського – став би безпрецедентним і викликав би тривогу в європейських столицях та за їх межами", – йдеться в повідомленні

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що наразі тривають обговорення щодо можливої зустрічі.

"Наразі немає чіткого розуміння щодо самої зустрічі чи її можливого порядку денного, хоча всі три сторони визнають гіпотетичну можливість проведення такої зустрічі", – заявив він.