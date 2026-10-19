Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Кремль ініціює зустріч Путіна, Трампа і Сі – ЗМІ

1 хв читати
Додати як джерело

Російська сторона пропонує проведення тристоронньої зустрічі за участю президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна, повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, зустріч для обговорення ситуації в Україні з метою домогтися укладення угоди на вигідних для Москви умовах пропонують провести наступного місяця.

"Цей план є спробою Путіна скористатися потеплінням відносин між Трампом і російським лідером, що викликало занепокоєння в Україні та її союзників у Вашингтоні й Європі. Такий саміт – без участі президента України Володимира Зеленського – став би безпрецедентним і викликав би тривогу в європейських столицях та за їх межами", – йдеться в повідомленні

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що наразі тривають обговорення щодо можливої зустрічі.

"Наразі немає чіткого розуміння щодо самої зустрічі чи її можливого порядку денного, хоча всі три сторони визнають гіпотетичну можливість проведення такої зустрічі", – заявив він.

 

Автор

Редактор · Політичні новини
#путін #трамп #зустріч #сі
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявив, що балотуватиметься на другий термін якщо вибори в Україні відбудуться до завершення війни

Зеленський заявив, що балотуватиметься на другий термін якщо вибори в Україні відбудуться до завершення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає своїм обов'язком балотуватися на другий термін, якщо президентські вибори в Україні відбудут…

Читати
Зеленський: Після оголошення Трампом енергетичного перемир'я Росія 76 разів ударила по енергетиці України

Зеленський: Після оголошення Трампом енергетичного перемир'я Росія 76 разів ударила по енергетиці України

Росія за тиждень, що минув з моменту оголошення президентом США Дональдом Трампом енергетичного перемир'я, 76 разів цілеспрямовано вдарила по українс…

Читати