У Києві за ніч внаслідок ударів загинула одна людина, 8 постраждали – МВС

Внаслідок балістичної атаки на Київ загинула людина, ще 8 постраждали, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"У Деснянському районі горіла нежитлова будівля, пошкоджено автомобілі та станцію метро. На місці пожежі виявлено загиблу людину", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, у Солом'янському районі виникла пожежа у приміщенні медичного закладу, пошкоджено фасад і скління багатоповерхівки. У Дніпровському районі пошкоджено заклад освіти.

Пожежі в столиці ліквідовані.