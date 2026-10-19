У Києві запустять додаткові автобуси через пошкодження інфраструктури метро – КМДА

Через пошкодження інфраструктури метро у Києві збільшують кількість автобусів на маршрутах №№ 1-М, 118, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Це дозволить забезпечити додаткові можливості для перевезення пасажирів і покращити сполучення між районами міста", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Так, на тимчасовий маршрут № 1-М додадуть 3 автобуси, які курсуватимуть між ст. м. "Лісова" та ст. м. "Дарниця", та 12 автобусів, які курсуватимуть від ст. м. "Лісова" до ст. м. "Палац спорту".

"Такий розподіл автобусів дозволить забезпечити сполучення з центральною частиною міста, зокрема у випадку оголошення повітряної тривоги, та водночас уникнути надмірного навантаження на ст. м. "Дарниця"", – наголосили в КМДА.

Також на маршрут № 118 додадуть 2 автобуси.

Як повідомлялося, в Києві унаслідок масованого обстрілу пошкоджено наземну станцію метрополітену, а також колії та кабельну мережу. Внаслідок цього були введені обмеження в роботу станцій метро "Чернігівська" та "Лісова" – обидві станції зачинені на вхід і вихід. Рух поїздів здійснюється розпочато між станціями "Академмістечко" – "Дарниця" відповідно до графіку.