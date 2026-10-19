Окупанти за добу втратили 2100 осіб, 24 артсистеми та понад 1,6 тис. БПЛА – Генштаб

Сили оборони України за минулу добу ліквідували 2100 окупантів, знищили 24 артилерійські системи, чотири бойові броньовані машини, 1636 БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також 335 одиниць автомобільної та спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

"Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 19 жовтня 2026 року: особовий склад – близько 1 567 160 (+2 100) осіб, танки – 12 416, бойові броньовані машини – 25 565 (+4), артилерійські системи – 51 317 (+24), РСЗВ – 2 224, засоби ППО – 1 714 (+3), літаки – 449, гелікоптери – 356, наземні робототехнічні комплекси – 2 974 (+6), БпЛА оперативно-тактичного рівня – 569 994 (+1 636), крилаті ракети – 5 134, кораблі та катери – 35, підводні човни – 2, автомобільна техніка та автоцистерни – 164 578 (+332), спеціальна техніка – 4 838 (+3)", – йдеться у повідомленні.

Дані уточнюються.

"Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України", – наголосили в Генштабі.