19 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

19 жовтня в Україні відзначають День відповідальності людини, Всесвітній день боротьби з раком молочної залози, Всесвітній день гуманітарних дій.

Православна церква вшановує пам'ять святого пророка Йоіла.

День 1700 Російська агресія - Day 1700 Russian aggression

День відповідальності людини

Постанова Верховної Ради України від 16.07.2021 № 1705-IX.

Цей день покликаний підвищити рівень усвідомлення особистої відповідальності серед громадян та сприяти позитивним змінам у суспільстві. Він також є вшануванням пам’яті Богдана Гаврилишина — видатного українця, економіста та громадського діяча, який створив "Декларацію відповідальності людини". Цей документ містить 15 принципів, що охоплюють різні аспекти відповідальності: від особистої до глобальної. Він став основою для формування культури відповідальності в Україні та за її межами.

Всесвітній день боротьби з раком молочної залози

Основна його мета — підвищити обізнаність про важливість ранньої діагностики, профілактики та лікування цього захворювання. Цей день сприяє об’єднанню медичних установ, освітніх закладів та громадських організацій для проведення інформаційних кампаній, семінарів та освітніх заходів.

А ще 19 жовтня Всесвітній день гуманітарних дій. Дата була обрана на честь трагічної події 19 серпня 2003 року, коли внаслідок вибуху в штаб-квартирі ООН у Багдаді загинули 22 людини, серед яких був Сержіу Вієйра ді Меллу, спеціальний представник Генерального секретаря ООН в Іраку.

Народилися в цей день:

120 років від дня народження Сергія Іларіоновича Воскрекасенка (1906-1979), українського поета, сатирика, гумориста, журналіста;

110 років від дня народження Жана Доссе (1916-2009), французького імунолога, лауреата Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини (1980);

100 років від дня народження Богдана Дмитровича Гаврилишина (1926-2016), українського, канадського та швейцарського вченого, економіста, педагога, мецената, громадсько-політичного діяча;

80 років від дня народження Ігоря Демидовича Пасічника (1946), українського наукового діяча, ректора Національного університету "Острозька академія" (1994-2024), Героя України (2009)

Ще цього дня:

1813 рік — Армія Наполеона зазнала поразки у "Битві народів" під Лейпцігом;

1918 рік — у Львові була створена Українська Національна Рада Західноукраїнської Народної Республіки, яка оголосила про утворення Української держави на українських етнічних землях у складі Австро-Угорщини;

1943 рік — Альберт Шатц відкрив антибіотик стрептоміцин;

1955 рік — Радянські війська покинули територію Австрії;

2002 - Жителі Ірландії на референдумі проголосували за вступ до Європейського Союзу 10 країн. Таким чином, жодна з держав Євросоюзу не скористалася правом вето на розширення ЄС. За попередніми даними, в Ірландії за висловилися 60% виборців;

2011 - Александер Йі та Сігеру Кондо розрахували значення числа "Пі" з точністю в 10 трлн цифр після коми

Церковне свято

День пам’яті святого пророка Йоіла

Він походив з племені Рувима. Жив і пророкував у Юдейському царстві, найімовірніше — в Єрусалимі. Період його діяльності зазвичай датують приблизно IX–VIII століттям до Р. Х., тобто за часів царювання Йоаша (Йоаса). Його батьком був чоловік на ім’я Ватуїл.

У своїй книзі Йоіл описує страшне лихо — навалу сарани та посуху, які знищили врожаї, призвели до голоду й занепаду богослужінь у храмі. Пророк трактує це не просто як природне лихо, а як знак Божого покарання за гріхи народу.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Дмитро, Іван, Леонтій, Сергій, Фелікс.

З прикмет цього дня:

Вранці туман чи густа роса — до м’якої зими; вітер з північного боку — чекайте на похолодання; холодно, а вдень тепло — буде тривалою осінь; на деревах багато білок — до малосніжної зими.

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