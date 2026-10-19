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Станції метро "Чернігівська" та "Лісова" в Києві будуть тимчасово зачинені внаслідок російської атаки – Київський метрополітен

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В Києві вводяться обмеження в роботу станцій метро "Чернігівська" та "Лісова" внаслідок російської атаки в ніч на понеділок, 19 жовтня, повідомляє Київський метрополітен.

"Вранці рух поїздів буде розпочато між станціями "Академмістечко" – "Дарниця" відповідно до графіку. Наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово будуть зачинені на вхід і вихід", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

На місці працюють усі необхідні фахівці, зокрема фахівці з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену. Про відновлення роботи лінії буде повідомлено додатково.

Як повідомлялося, в Києві унаслідок масованого обстрілу пошкоджено наземну станцію метрополітену, а також колії та кабельну мережу

Джерело: https://t.me/kyivmetroalerts/2333

Автор

Редактор · Політичні новини
#київ #обмеження #метро #рух
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