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В Києві внаслідок російського удару пошкоджена станція метро – Кличко

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В Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджена одна із станцій метро. Також фіксуються влучання та падіння осколків в Дніпровському та Солом'янському районах, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Внаслідок атаки вороги пошкоджена одна зі станцій метро на лівому березі столиці. Також поруч зі станцією, через влучання уламків, стався розрив ходового та контактного рельсів", – написав Кличко в телеграм-каналі.

У Дніпровському районі зафіксовано влучання на територію нежитлової забудови.

У Солом'янському районі влучання уламків в перший поверх 25-поверхового житлового будинку.

За іншою адресою, влучання в нежитлову будівлю.

Екстрені служби прямують на місця.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7896

https://t.me/vitaliy_klitschko/7897

https://t.me/vitaliy_klitschko/7898

Автор

Редактор · Політичні новини
#київ #метро #удари
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