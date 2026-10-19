Внаслідок російської атаки стався приліт у виробництво українського бренду одягу Harvest

Український бренд одягу Harvest повідомив про приліт в одне із виробництв внаслідок ворожої атаки. Ніхто з працівників не постраждав, зазначається в повідомленні компанії в Facebook.

"На щастя, всі наші люди живі та неушкоджені. І це найголовніше. Ми вдячні, що під час атаки наші працівники дотримувалися правил безпеки та перебували в безпечних місцях. Закликаємо всі підприємства та кожного з вас: коли є загроза подбати про себе та своїх людей, прямувати в укриття й не ризикувати життям", – йдеться в повідомленні.

З міркувань безпеки компанія не публікує фото й відео з місця атаки, а також точну інформацію про те, де та коли стався приліт.

"Ми продовжуємо працювати й відновлюватися. Усі замовлення будуть відправлені, а ми зробимо все необхідне, щоб доставки відбувалися у звичні терміни. Сьогодні український бізнес працює в важких умовах. За кожним виробництвом стоять люди. Саме тому підтримка українського бізнесу сьогодні більше, ніж покупка. Це внесок у робочі місця, економіку країни та її майбутнє. Та не забуваємо донатити ЗСУ. Саме завдяки ЗСУ ми маємо можливість жити, працювати, відновлюватися та продовжувати свою справу", – резюмували в компанії.

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1569204025243920&id=100064630125062&post_id=100064630125062_1569204025243920&rdid=UiNd9qI3n49Dk78y