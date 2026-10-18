Трамп звинуватив Зеленського в тому що він "не хоче закінчувати війну"

Президент США Дональд Трамп заявив, що веде переговори з Росією щодо завершення війни в Україні і досягає значного прогресу. Про це він написав в своїй соцмережі Truth Social, передає Clash Report.

"Моє рішення щодо Росії є дуже простим. Я зараз веду переговори про мир у конфлікті між Росією та Україною і не хочу робити нічого, що могло б безглуздо відштовхнути Росію від столу переговорів. Досягається значний прогрес, зокрема й у поточних переговорах щодо звільнення заручників! Підписання цього документа саме зараз призведе до цього, а я зможу підписати його пізніше або в будь-який час, коли захочу!", – заявив Трамп.

Він також вказав, що наразі Росія "робить дуже мало, якщо взагалі щось робить", щоб допомогти Ірану, порівняно з тим, яку допомогу могла б надавати Москва.

Разом з тим, Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що атаки на російські НПЗ завдають шкоди світовим ринкам.

"Зеленський використовує дизельні нафтопереробні заводи в Росії як цілі, розуміючи, що ці атаки завдають серйозної шкоди світовим ринкам дизельного палива, зокрема в США. Фермери, скотарі та підприємства всіх видів зазнають від цього значних збитків, але Росія, тим не менш, постачає у світ мільйони барелів дизельного палива за низькою ціною. Зеленському це байдуже, і, чесно кажучи, з усіма тими грошима, які, як відомо, надає йому Європа, і які в минулому дав йому Джо Байден, він не хоче закінчувати цю війну і, ймовірно, ніколи не хотів", – заявив Трамп.

"Два роки тому він міг укласти кращу угоду, ніж зараз. Його країна лежить у руїнах, значна частина її території втрачена, її океани та моря зникли, а чоловіче населення скоротилося, поранено та/або загинуло. Я хочу, щоб ця війна закінчилася", – резюмував він.

Джерело: https://x.com/clashreport/status/2111920879928222104