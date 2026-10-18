Зеленський звинуватив Трампа у тиску на Україну задля капітуляції

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Дональда Трампа у спробі змусити Київ капітулювати перед Росією, що призвело до загострення конфлікту з президентом США, повідомляє Bloomberg.

Зеленський також висунув нову пропозицію: погодитися на прохання Трампа припинити удари по російських нафтопереробних заводах в обмін на поставки додаткових ракет системи ППО Patriot.

"Зараз, напередодні виборів (проміжних виборів в США – ІФ-У), нас чекають небезпечні дні. Моя остання пропозиція була такою: ми не наносимо ударів по російському дизельному паливу, а ви надаєте нам ракети для систем Patriot, щоб захистити наші об'єкти. Але вони просто хочуть, щоб ми припинили атакувати дизельне паливо. І якщо ми продовжимо удари, вони нас від чогось відключать", – заявив Зеленський.

Зеленський перерахував низку недружніх кроків Вашингтона щодо Києва. Серед них – навмисне уповільнення швидкості інтернету Starlink, що має вирішальне значення для українських військ, які ведуть боротьбу з Росією, а також затримка і без того мізерних поставок перехоплювачів "Патріот" для протидії балістичним ракетам.

"Я вважаю, що були вжиті заходи, щоб переконати Україну капітулювати. Я не кажу, що саме цю мету переслідують наші партнери. Я не хочу думати, що наші американські партнери вважають, ніби війну проти Росії можна закінчити швидше за рахунок України. Але саме так це виглядає", – сказав Зеленський.

Він додав, що відносини зі США можуть покращитися після проміжних виборів.

"Під час виборів політична боротьба набуває дуже агресивного характеру. Гадаю, зараз це справжня мука, але після виборів життя продовжиться, і я вірю, що все заспокоїться", – вважає український президент.

На запитання, хто віддав наказ про обмеження швидкості інтернету Starlink, Зеленський вказав на "владу, Білий дім", посилаючись на "джерела", яких він не назвав. Він стверджує, що швидкість інтернету Starlink в Україні обмежується при швидкості понад 161 кілометр (100 миль) на годину, тоді як за межами країни він працює без будь-яких обмежень. Російські дрони рухаються зі швидкістю близько 400 кілометрів на годину.

Зеленський також зазначив, що США затримують поставки перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, які використовуються для збивання російських балістичних ракет, що завдають найбільшої шкоди інфраструктурі українських міст.

"Ми заплатили за цю зброю, зокрема за протибалістичні ракети в рамках так званої програми PURL. Частина поставок була схвалена американською стороною, а решта – ні. І це не технічна проблема", – наголосив він.

Зараз США постачають Україні лише 12 перехоплювальних ракет Patriot на місяць, що становить приблизно чверть від темпів, які були за адміністрації Джо Байдена, зазначив Зеленський. За часів Трампа США продавали ці ракети Україні, а Байден надавав їх безкоштовно в рамках військової допомоги.

"Я вважаю, що президент США дійсно має добрі стосунки з Путіним. Але одне тут не працює. Наразі Трамп не може змусити Путіна припинити війну", – вважає Зеленський.

На запитання, як би він охарактеризував зусилля з налагодження відносин зі США, Зеленський відповів: "Я вважаю, що коли потенційні ризики для України мають масштаби цунамі, втручатися слід ще тоді, коли це лише помірна буря. На мою думку, на кону стоїть набагато більше, ніж угода про дизельне паливо".

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-18/zelenskyy-says-trump-is-pushing-ukraine-to-capitulate-to-russia