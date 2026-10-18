Аукціон з продажу ОПЗ вчергове зірвався через відсутність покупців, у ФДМУ пов'язують це із виборами у США

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Київ. 18 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Приватизаційний аукціон з продажу Одеського припортового заводу, призначений на 19 жовтня зі стартовою ціною понад 4,3 млрд грн, не відбувся через відсутність покупців, які мали подати заявки до 20:00 неділі, свідчить інформація на сайті "Прозорро.Продажі".

"Ну що ж. Дива, на жаль, не сталося, а щоденна, марудна, кропітка праця теж буває, виявляється, безсилою перед банальною політичною кон'юнктурою. Багаторічна корупційна сага знову лишається без хепі-енду", – прокоментував такий результат голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитро Наталуха.

"Давайте дочекаємось 3 листопада" (дата проміжних виборів в США) – фраза, яку я чув найчастіше за останні 2-3 дні від американських компаній, які до цього надіслали листи, у яких вони "гарантують взяти участь у аукціоні і зробити ставку у розмірі стартової ціни", – додав очільник Фонду.

Він стверджує, що буквально до передостаннього тижня перспективи продажу виглядали багатообіцяючі, але ризики війни виявилися передбачуванішими за ризики політики і політиків".

"Як оцінити перспективу інвестиції на 15-20 років, якщо політична позиція ключового міжнародного партнера може суттєво змінитися за один тиждень, якщо не один день? І найцікавіше, що йдеться саме про американський бізнес", – зазначив Наталуха.

Голова Фонду наголосив, що тепер завданням є передбачити майбутнє ОПЗ, бо наразі під час повномасштабної війни законсервоване підприємство продовжує проїдати гроші з бюджету – близько 62 млн грн щомісяця.

"Без розуміння того, коли відкриється море і завод зможе забезпечувати себе хоча б за рахунок перевалки, неможливо прорахувати, скільки грошей треба державі передбачити на утримання ОПЗ і як надовго", – пояснив Наталуха складність ситуації.

За його словами, Фонд думав над "contingency plan" у випадку провалу аукціону, але треба час для більшої ясності та деталей щодо подальшої долі ОПЗ.

"Зараз треба як слід пропрацювати життєздатні сценарії, щоб максимально скоротити цю кляту непередбачуваність", – підсумував очільник приватизаційного відомства.

Як повідомлялося, держава кілька разів намагалася приватизувати ОПЗ, однак безрезультатно. У 2009 році переможцем конкурсу з його продажу стала підконтрольна ексвласнику ПриватБанку Ігорю Коломойському компанія "Нортіма" за 5 млрд грн. Проте конкурсна комісія відмовилася визнати компанію переможницею через занижену, на її думку, ціну і підозру у змові та визнала конкурс таким, що не відбувся.

Потім у 2016 році Україна двічі виставляла 99,567% акцій ОПЗ на продаж: спочатку в липні за стартовою ціною 13,175 млрд грн, потім у грудні за зниженою ціною 5,16 млрд грн, однак обидва рази безрезультатно. Відсутність інтересу до ОПЗ, зокрема, була пов'язана з його боргом понад $250 млн структурам Дмитра Фірташа, підтвердженим Стокгольмським арбітражем.

Фонд держмайна України в кінці липня 2018 року відібрав очолюваний Pericles Global Advisory консорціум у складі White&Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine і SARS Сapital як інвестрадника для приватизації ОПЗ. До коронакризи передбачалося, що підприємство може бути виставлено на продаж вже в серпні 2020 року, проте Фонд потім відклав ці плани на 2021 рік, а потім так і не реалізував їх. Останні роки до війни виробництво добрив на підприємстві велося з перервами за давальницькою схемою.

В листопаді минулого року Фонд держмайна знову намагався приватизувати ОПЗ за 4 млрд 488,5 млн грн, але заявки на купівлю також були відсутні.

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10163943111163253&id=563683252&mibextid=wwXIfr&rdid=Yrdo2Cn1mKBfgqax&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2F19iaUzEdhm%2F%3Fmibextid%3DwwXIfr