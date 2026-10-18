Аукціон з продажу ОПЗ вчергове скасовано через відсутність покупців

Приватизаційний аукціон з продажу Одеського припортового заводу, призначений на 19 жовтня зі стартовою ціною понад 4,3 млрд грн, не відбувся через відсутність покупців, які мали подати заявки до 20:00 неділі, свідчить інформація на сайті "Прозорро.Продажі".

"Ну що ж. Дива, на жаль, не сталося, а щоденна, марудна, кропітка праця теж буває, виявляється, безсилою перед банальною політичною кон'юнктурою. Багаторічна корупційна сага знову лишається без хепі-енду", – прокоментував такий результат голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитро Наталуха.

"Давайте дочекаємось 3 листопада" (дата проміжних виборів в США) – фраза, яку я чув найчастіше за останні 2-3 дні від американських компаній, які до цього надіслали листи, у яких вони "гарантують взяти участь у аукціоні і зробити ставку у розмірі стартової ціни", – додав очільник Фонду.

Далі буде

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10163943111163253&id=563683252&mibextid=wwXIfr&rdid=Yrdo2Cn1mKBfgqax&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2F19iaUzEdhm%2F%3Fmibextid%3DwwXIfr