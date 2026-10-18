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В Херсоні помер в лікарні постраждалий внаслідок російського удару в суботу – ОВА

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У лікарні помер херсонець, який дістав тяжкі травми внаслідок російських авіаударів по Корабельному району Херсона в суботу, 17 жовтня, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Медики до останнього боролися за життя 58-річного чоловіка, однак травми виявилися смертельними. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблого", – написав Прокудін в телеграм-каналі.

Він вказав, що загалом унаслідок цієї терористичної російської атаки на житлові будинки загинули двоє людей. Ще 35 осіб дістали поранення.

Як повідомлялося, в суботу о 4-й годині російські війська завдали удару чотирма керованими авіабомбами по житловому кварталу в мікрорайоні "Шуменський" у Херсоні. У цьому кварталі розташовані житлові будинки. Потужні вибухи значно пошкодили щонайменше 15 багатоповерхівок, дитячий садочок, магазин та автомобілі. Люди опинилися під завалами й заблокованими у квартирах.

Раніше було відомо про загибель 62-річного водія бригади екстреної медичної допомоги, який прибув рятувати постраждалих. Також було відомо про 21 постраждалого.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/15952

Автор

Редактор · Політичні новини
#поранений #смерть #херсон #обстріл
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