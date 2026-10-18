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Зеленський заявив, що балотуватиметься на другий термін якщо вибори в Україні відбудуться до завершення війни

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Зеленський заявив, що балотуватиметься на другий термін якщо вибори в Україні відбудуться до завершення війни
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає своїм обов'язком балотуватися на другий термін, якщо президентські вибори в Україні відбудуться до завершення війни. Про це він заявив в інтерв'ю NBC News в неділю, 18 жовтня.

"Якщо це (вибори – ІФ-У) буде під час війни, звичайно, це моя відповідальність, бо я маю захищати свою країну від самого початку й до кінця цієї війни", – заявив Зеленський.

Разом з тим, він наголосив, що проведення виборів в першу чергу залежить від питання безпеки.

"Я сказав, що нам потрібно як мінімум, якщо війна не закінчиться, і якщо Трамп та Путін хочуть, щоб я провів вибори – звичайно, насамперед це вибір нашого народу, але якщо вони справді цього хочуть, я сказав: дайте нам щонайменше 60 днів перемир'я без жодних інших переговорів. Лише 60 днів, і ми зробимо все можливе, щоб змінити наше законодавство, ми зробимо все можливе, щоб підготувати певну інфраструктуру безпеки. Але повірте мені, це виглядає абсолютно небезпечно і неймовірно, бо нам потрібний чесний вибір, нам потрібно, щоб наші солдати мали можливість проголосувати, бо це правда – вони мають голосувати, бо вони справді захищають нашу країну. І саме це я й сказав: якщо ви думаєте, що я не хочу виборів, це неправда і це несправедливо, і всі у світі це розуміють – я маю на увазі принаймні в Європі, і я впевнений, що й у Сполучених Штатах так само", – зазначив президент.

 

Автор

Редактор · Політичні новини
#вибори #участь #зеленський
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