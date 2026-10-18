Потоки на кордоні збалансовані попри обстріли, у ПП на Польщу черги – дані Держприкордонслужби

Пасажиропотік через український західний кордон на цьому тижні, з 10 по 16 жовтня, знизився ще на 3,0% – до 509 тис., потік на в'їзд на 7 тис. більший за потік на виїзд попри початок масивних обстрілів міст на заході України на додаток до продовження обстрілів Києва, Дніпра, Одеса, Харкова та інших міст на сході.

Як свідчать дані щоденної статистики Держприкордонслужби, за якою слідкує агентство "Інтерфакс-Україна", кількість перетинів кордону на виїзд цього тижня зменшилася до 251 тис. з 262 тис. тижнем раніше, тоді як на в'їзд – до 258 тис. з 263 тис.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, також скоротилося до 123 тис. зі 125 тис., тоді як число машин із гуманітарними вантажами збільшилося до 402 з 383.

Найбільший потік на виїзд традиційно був зафіксований у суботу (40 тис. на добу), на в'їзд – у неділю (40 тис.), тоді як найменший на виїзд – у вівторок (31 тис.), на в'їзд – у вівторок-четвер (по 30 тис.).

Протягом тижня повідомлялося, що через припинення роботи пунктів пропуску під час тривог на кордоні із Польщею утворювалися значні черги, така ситуація спостерігається і у неділю.

За даними Держприкордонслужби, станом 18:00 неділі більше всього легкових авто чекали проходження кордону з Польщею на виїзд у пункті пропуску (ПП) "Шегині" та "Устилуг" – відповідно 70 та 60. Менші черги були в ПП "Грушів" – 55 та ПП "Краківець" – 45, де також накопичилося 15 автобусів. В ПП "Угринів" проходження кордону очікувало 30 авто, тоді як в ПП "Рава-Руська", "Смільниця" та "Нижанковичі" – по 20.

Щодо інших кордонів, то на кордоні зі Словаччиною черга на ПП "Малий Березний" складала 25 авто, ПП "Ужгород" – 15. Тоді як на кордоні із Угорщиною 5 машин очікували в ПП "Тиса", на кордоні із Молдовою – 10 машин на ПП "Мамалига", а на кордоні із Румунією черги були відсутні.

Минулого року пасажиропотік через кордон в цей тиждень збільшився на 0,6% і був трохи більшим – 518 тис., при цьому потоки на в'їзд та виїзд були рівними.

Торік у наступні два тижні пасажиропотік був стабільним, а потім зріс на 10,3% у період осінніх шкільних канікул.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій – на 187 тис., за четвертий – на 221 тис., з початку п'ятого – на 70 тис.

Нацбанк у липневому інфляційному звіті зберіг оцінку міграції з України минулого року 0,3 млн через погіршення безпекової ситуації наприкінці року та пом'якшення правил виїзду для молоді, але зазначив, що це менше 0,5 млн у 2024 році. НБУ й надалі прогнозує чистий відтік у 2026 році 0,2 млн, тоді як чисте повернення, за його прогнозом, розпочнеться у 2027 році та складе близько 0,1 млн осіб, а у 2028 році збільшиться до 0,5 млн осіб.

За даними УВКБ ООН кількість українських біженців у Європі станом на 30 червня 2026 року становила 5,159 млн, а загалом у світі – 5,687 млн порівняно із відповідно 5,213 млн та 5,687 млн на 30 квітня.

У самій Україні, за останніми даними ООН на липень 2026 року, 3,80 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,70 млн на січень цього року та 3,34 млн на липень 2025 року.

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України у т.ч. у Польщу в Україну у т.ч. українці кількість авто гуманіт. авто, шт 16.10 39 23 34 31 17 58 15.10 37 22 33 30 18 52 14.10 35 20 33 30 17 65 13.10 31 19 33 30 17 54 12.10 33 20 39 35 17 53 11.10 36 21 43 40 18 58 10.10 40 22 43 37 19 62 09.10 39 23 35 32 18 56 08.10 36 22 33 30 17 62 07.10 36 21 32 29 17 20 06.10 34 21 35 31 17 70 05.10 36 22 40 36 18 49 04.10 38 23 46 42 19 58 03.10 43 25 42 39 19 68

Дані: Держприкордонслужба