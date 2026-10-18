Росіяни понад 20 разів атакували Дніпропетровщину, поранена одна людина – ОВА

Російські окупанти в неділю, 18 жовтня, понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені заклад культури і автівка. Постраждала жінка. Лікуватиметься амбулаторно", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

У Дніпрі внаслідок російської атаки пошкоджена інфраструктура. На Криворіжжі противник цілив по Грушівській громаді, пошкоджені аптека та приватна оселя.

У Синельниківському районі росіяни завдали удару по Миколаївській та Раївській громадах. Понівечені підприємство, сільгосптехніка, інфраструктура, фермерське господарство.