Зеленський обговорив із Віткоффом і Кушнером результати переговорів у Флориді та подальші кроки

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, під час якої обговорив результати зустрічі української та американської команд у Флориді й подальші кроки в дипломатії.

"Фактично постійно наші команди у комунікації. Готуємо також наступні кроки у дипломатії", – написав Зеленський у Телеграмі в неділю.

За його словами, Україна продовжує інформувати американських партнерів про російські обстріли та потреби в протиповітряній обороні.

"Саме від позиції Америки тут багато чого залежить", – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна готова до конструктивної співпраці задля досягнення реального результату та розраховує на сильну позицію США, яка сприятиме наближенню миру.

"Мир приходить тільки завдяки силі і співпраці, що будується на довірі", – написав він.

9 жовтня у Флориді відбулася зустріч української переговорної делегації з представниками США та європейських партнерів, зокрема Віткоффом і Кушнером. Переговори завершилися достроково 9 жовтня, хоча спочатку планувалися на два дні.

За даними американської преси, оголошення Дональда Трампа про домовленість із Володимиром Путіним щодо російського дизпального затьмарило інші теми переговорів.

13 жовтня Зеленський заявив, що Україна передала американській стороні пропозиції щодо наступних зустрічей і готова продовжити переговори найближчими днями.