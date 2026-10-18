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Зеленський заявив про звільнення з початку осені більшої території, ніж захопила РФ

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Зеленський заявив про звільнення з початку осені більшої території, ніж захопила РФ
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Українські війська з початку осені звільнили більше території, ніж російським окупантам вдалося захопити за цей період, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого.

"Тенденція цього року зберігається: наші воїни звільнили більше території з початку осені, ніж росіянам вдалося захопити. Так само було і в інші частини року", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, українські військові відбивають спроби російських штурмів та знищують групи противника, які намагаються проникнути на позиції Сил оборони в районі Добропілля. Також українські підрозділи утримують позиції на інших напрямках Донеччини, Харківщини та Запорізької області.

Президент відзначив результати операцій Десантно-штурмових військ і Третього армійського корпусу в межах активної оборони.

"Добропілля, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Оріхів, Новопавлівка, Новоандріївка та Великомихайлівка – всі під контролем України. І захищаємо райони поблизу Краматорська", – зазначив Зеленський.

Він також заявив, що українські військові знищують російські сили за 20 км від Запоріжжя, спростувавши таким чином озвучені Путіним твердження про п'ять кілометрів.

"Фронт наш міцний. Я дякую кожному воїну, кожному нашому підрозділу, які повністю виконують завдання", – заявив президент.

Автор

Редактор · Політичні новини
#фронт #ситуація #президент #звільнення
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