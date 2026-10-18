МЗС України пов'язує інцидент із дроном у повітряному просторі Литви з російською РЕБ

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що інцидент із дроном 18 жовтня у повітряному просторі Литви ймовірно, є наслідком російських заходів радіоелектронної боротьби.

"Ми шкодуємо з приводу інциденту, що стався сьогодні вранці в повітряному просторі Литви. Ймовірно, він став наслідком застосування Росією засобів радіоелектронної боротьби, що призвело до відхилення безпілотників від курсу під час операції проти законних військових цілей на території Росії", – написав Тихий у соцмережі Х у неділю.

Він наголосив, що Україна перепрошує "за будь-які незручності, ризики та занепокоєння, які могли виникнути через цю подію".

В МЗС запевнили, що українська сторона готова надати литовським партнерам усю відповідну інформацію для з'ясування обставин інциденту.

"Ми й надалі тісно співпрацюватимемо, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому", – йдеться у дописі.

Речник МЗС подякував Литві за підтримку України у протидії російській агресії, "яка є першопричиною загроз безпеці в нашому регіоні".

За даними литовських ЗМІ, рано вранці в неділю, 18 жовтня, в Паневежському та Шяульському округах Литви було оголошено сигнал повітряної небезпеки через можливу появу дрона. За даними Національного центру управління кризовими ситуаціями дрон, який у неділю вранці влетів на територію Литви та впав у Пасвальському районі, пошкодив автомобіль, що рухався, проте людина, яка перебувала в ньому, не постраждала.

Міністр оборони Ливти Робертас Каунас раніше в неділю заявив, що для нього така ситуація є "дивною та неприйнятною". Міністр з’ясовуватиме, чому повітряна тривога не була оголошена в інших частинах країни, де було зафіксовано дрон.

Прем’єр-міністр країни Міндаугас Сінкевічюс також заявив, що система оповіщення населення спрацювала "не до кінця".

Президент Литви Гітанас Науседа, коментуючи інцидент, заявив, що "агресивна війна Росії проти України поширюється на східний фланг НАТО та ЄС".