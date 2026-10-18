Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Закрийте кордони й візьміть ситуацію під контроль, порадив Трамп владі Франції

1 хв читати
Додати як джерело
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US кадровано

Президент США Дональд Трамп радить французькій владі закрити кордони, щоб впоратись із заворушеннями.

"Франція палає! Імміграція людей із зовсім іншого світу – людей, у серцях яких панує ненависть, – зруйнувала цю колись велику країну", – написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

"Закрийте кордони й візьміть ситуацію під контроль, поки ще не пізно!" – закликав президент США.

Як повідомлялось, віцепрезидент США Джей Ді Венс пов'язав насильство під час протестів у Франції з імміграційною політикою та недостатньою інтеграцією мігрантів у суспільство, коментуючи відео пожежі в мерії міста Лімож.

У суботу, 17 жовтня, протести у Франції проти зростання вартості життя та погіршення стану державних послуг у низці міст переросли в заворушення. У Ліможі загорілася історична будівля мерії. За інформацією французької влади, відбулися сутички з поліцією.

Французький уряд засудив насильство та пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

Автор

Редактор · Політичні новини
#заворушення #порада #франція #сша #трамп
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявив, що балотуватиметься на другий термін якщо вибори в Україні відбудуться до завершення війни

Зеленський заявив, що балотуватиметься на другий термін якщо вибори в Україні відбудуться до завершення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає своїм обов'язком балотуватися на другий термін, якщо президентські вибори в Україні відбудут…

Читати
Зеленський: Після оголошення Трампом енергетичного перемир'я Росія 76 разів ударила по енергетиці України

Зеленський: Після оголошення Трампом енергетичного перемир'я Росія 76 разів ударила по енергетиці України

Росія за тиждень, що минув з моменту оголошення президентом США Дональдом Трампом енергетичного перемир'я, 76 разів цілеспрямовано вдарила по українс…

Читати