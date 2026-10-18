Закрийте кордони й візьміть ситуацію під контроль, порадив Трамп владі Франції

Президент США Дональд Трамп радить французькій владі закрити кордони, щоб впоратись із заворушеннями.

"Франція палає! Імміграція людей із зовсім іншого світу – людей, у серцях яких панує ненависть, – зруйнувала цю колись велику країну", – написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

"Закрийте кордони й візьміть ситуацію під контроль, поки ще не пізно!" – закликав президент США.

Як повідомлялось, віцепрезидент США Джей Ді Венс пов'язав насильство під час протестів у Франції з імміграційною політикою та недостатньою інтеграцією мігрантів у суспільство, коментуючи відео пожежі в мерії міста Лімож.

У суботу, 17 жовтня, протести у Франції проти зростання вартості життя та погіршення стану державних послуг у низці міст переросли в заворушення. У Ліможі загорілася історична будівля мерії. За інформацією французької влади, відбулися сутички з поліцією.

Французький уряд засудив насильство та пообіцяв притягнути винних до відповідальності.