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Обмін розвідувальними даними зі США знову працює, заявив Зеленський

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Обмін розвідувальними даними зі США знову працює, заявив Зеленський
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США знову обмінюються розвідувальними даними після того, як це було заблоковано протягом "певного періоду часу", повідомляє Вloomberg.

В інтерв'ю програмі "Зустріч із пресою" на каналі NBC у неділю український лідер висловив сподівання, що переговори зі США можуть відбутися цього тижня, йдеться також у дописі видання.

Раніше низка видань з посиланням на власні джерела повідомила, що адміністрація Трампа начебто попередила Україну та європейських союзників, що США можуть призупинити обмін розвідданими, а також закупівлю американської зброї за програмою PURL, якщо Київ не припинить завдавати глибоких ударів по російських нафтопереробних заводах та енергетичних об'єктах.

12 жовтня ввечері РФ завдала удару балістичними ракетами по Києву і президент України Володимир Зеленський повідомив, що попередження про їх запуск від партнерів не отримав.

Натомість президент США Дональд Трамп заявив, що інформація про нібито припинення обміну розвідувальними даними з Україною не відповідає дійсності.

Автор

Редактор · Політичні новини
#сша #розвіддані #зеленський
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