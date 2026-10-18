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На військовій базі в Канаді сталася масштабна пожежа, є загиблі та поранені

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Масштабна пожежа на військовій базі Вейнрайт у канадській провінції Альберта призвела до загибелі та поранення людей, повідомило Міністерство національної оборони Канади.

"Збройні сили Канади з глибоким сумом підтверджують, що внаслідок інциденту є загиблі та поранені", – йдеться в офіційному повідомленні відомства.

Пожежа виникла близько 16:00 за місцевим часом 17 жовтня на території навчального району бази. Вогонь швидко поширився за межі навчальної зони, до його приборкання залучили військові та цивільні аварійні служби.

У Міноборони зазначили, що масштаби наслідків інциденту ще оцінюють. Кількість загиблих і поранених не розголошуватимуть до завершення процедури ідентифікації загиблих і повідомлення їхніх родичів.

Міністр національної оборони Канади Девід Макгінті заявив, що ситуація залишається складною.

За інформацією місцевої влади, через сильний вітер пожежа поширилася за межі військової бази на прилеглу територію.

База Вейнрайт є одним із найбільших центрів військової підготовки Канади, на її території , зокрема, розташовано Канадський маневровий навчальний центр.

Автор

Редактор · Політичні новини
#пожежа #канада #база #військові
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