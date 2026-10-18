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Четверо постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області в неділю

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У неділю, близько 09:30, російський FPV-дрон поцілив ув автомобіль ВАЗ-2121 у селищі Старий Салтів Чугуївського району Харківської області, постраждало подружжя.

"Поранення дістали 58-річний чоловік та його 55-річна дружина. Обоє постраждалих перебувають у легкому стані та відмовилися від госпіталізації", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Окрім того, близько 8:30 на автошляху Великий Бурлук – Нова Олександрівка безпілотник влучив у мікроавтобус Volkswagen T4. 49-річний чоловік дістав поранення, а у 55-річної жінки діагностували гостру реакцію на стрес.

Розпочаті досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Редактор · Політичні новини
#постраждалі #харківщина #обстріли
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