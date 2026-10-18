УЧХ розгорнув пункти допомоги у Херсоні та Рівному

Український Червоний Хрест (УЧХ) розгорнув пункти допомоги для постраждалих від російських повітряних атак, що наприкінці тижня вразили Херсон і Рівне.

"Херсон. Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста працювали на місці атаки в координації з іншими спеціальними службами… На місці також розгорнули пункт підтримки Українського Червоного Хреста, де постраждалі та представники екстрених служб могли отримати гарячі напої", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Волонтери надали домедичну допомогу трьом постраждалим, а 15 людям у стані гострої реакції на стрес – першу психологічну допомогу.

У Рівному у пункті допомоги УЧХ волонтери також надавали психологічну підтримку постраждалим. Тут можна було перепочити, зігрітися, випити гарячого напою, перекусити та зарядити гаджети.

За даними ДСНС України, в ніч на суботу російська армія скинула на Херсон вісім керованих авіабомб. Внаслідок атаки одна людина загинула, 21 постраждала, серед них двоє дітей. Пошкоджено 10 багатоповерхових житлових будинків. Сім людей врятовано з-під завалів.

У Рівному впродовж п'ятниці та вночі суботи російські повітряні удари спричинили пошкодження торговельного центру, будівельного маркета, житлових будинків та інших цивільних споруд.