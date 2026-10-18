Папа Лев XIV після виписки з лікарні помолився з вірянами на площі Святого Петра

Папа Римський Лев XIV у неділю вперше після виписки з римської лікарні Джемеллі взяв участь у запланованому публічному заході, помолившись разом із вірянами молитвою "Ангел Господній" на площі Святого Петра у Ватикані, повідомляє Vatican News.

"Я хотів би подякувати всім, хто молився за мене останніми днями. Я справді відчував вашу підтримку. Дякую!" – сказав понтифік, звертаючись до присутніх.

Він також висловив особливу вдячність лікарям, медсестрам та всьому персоналу лікарні Джемеллі.

"Цей досвід дав мені змогу особливо відчути близькість до всіх, хто живе з хворобою чи фізичною неміччю", – зазначив Лев XIV.

За його словами, після подолання складного етапу відновлення він поступово повертатиметься до виконання своїх обов'язків.

"Тепер, коли я подолав цей делікатний етап, як ви знаєте, я поступово відновлюватиму свою діяльність, завжди з Божою допомогою та вашими молитвами", – сказав понтифік.

Як повідомляв Vatican News, Папу Римського виписали з лікарні Джемеллі в суботу, 17 жовтня. Леву XIV було проведено операцію з видалення аденокарциноми, яка є найпоширенішим типом раку легені.

Рішення про виписку лікарі ухвалили після аналізів крові, рентгенологічного обстеження грудної клітки та оцінки його клінічного стану.