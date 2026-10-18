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Безпілотники FP-1 уразили дата-центр "ВКонтакте" та два нафтові об'єкти в Санкт-Петербурзі – Fire Point

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Сили оборони України за допомогою безпілотників FP-1 у ніч на неділю уразили дата-центр "ВКонтакте", нафтобазу "Ручьи" та Петербурзький нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі, повідомляє компанія Fire Point.

"Під удар потрапили дата-центр "ВКонтакте", нафтобаза "Ручьи" та Петербурзький нафтовий термінал із пропускною спроможністю 12,5 млн тонн на рік", – ідеться в повідомленні компанії в Телеграмі у неділю.

За даними Fire Point, на території нафтового термінала та нафтобази спалахнули пожежі. Також компанія повідомляє про серйозні пошкодження дата-центру.

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Редактор · Політичні новини
#рф #ураження #вконтакте #нафтові
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