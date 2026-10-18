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Венс звинуватив політику "різноманіття і співчуття" в заворушеннях у Франції

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Венс звинуватив політику "різноманіття і співчуття" в заворушеннях у Франції

Віцепрезидент США Джей Ді Венс пов'язав насильство під час протестів у Франції з імміграційною політикою та недостатньою інтеграцією мігрантів у суспільство, коментуючи відео пожежі в мерії міста Лімож.

"Західні ліберали імпортували третій світ до Франції та інших країн в ім'я різноманіття та співчуття. Вони проігнорували фундаментальні питання асиміляції та сумісності. Їх попереджали, що це призведе до такого, але вони не дослухалися", – написав Венс у соцмережі X.

Він також висловив сподівання, що Франція зупинить насильство, перш ніж вогонь знищить інші пам'ятки, та закликав американців звернути увагу на події у Франції.

"Це майбутнє, якого конгресмени-демократи прагнуть для вашої країни", – додав віцепрезидент США.

Як повідомляли західні ЗМІ, у суботу, 17 жовтня, протести у Франції проти зростання вартості життя та погіршення стану державних послуг у низці міст переросли в заворушення. У Ліможі загорілася історична будівля мерії, у Марселі протестувальники проникли до мерії, а в Ліоні підпалили туристичний офіс. Водночас значна частина демонстрацій відбулася мирно.

За інформацією французької влади, внаслідок заворушень були пошкоджені громадські будівлі та магазини, відбулися сутички з поліцією. Французький уряд засудив насильство та пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

Автор

Редактор · Політичні новини
#заворушення #думка #франція #сша #венс
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