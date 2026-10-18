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У Слов'янську в суботу загинуло 6 людей, 15 поранено – МВА

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У Слов'янську Донецької області в суботу, 17 жовтня, загинуло 6 людей, ще 15 отримали поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації (МВА) Вадим Лях.

"За вчорашній день у місті загинули 6 людей, 15 – отримали поранення. Усього за добу ворог бив по Слов'янську з різних видів зброї. У деяких випадках удари fpv теж виявлялися смертельними", – написав він у Facebook у неділю.

Посадовець зазначив, що на ранок під завалами будинків, зруйнованих авіабомбами, залишаються декілька тіл мешканців.

"На ніч роботи з деблокування припинялися у зв'язку з безпековою ситуацією. З самого ранку їх поновлено", – йдеться у дописі.

За даними ДСНС, у суботу російські війська скинули чотири авіабомби на приватний сектор міста. Пошкоджено 22 житлові будинки.

Автор

Редактор · Політичні новини
#донеччина #жертви #обстріли #словянськ
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